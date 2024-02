NBA Trade Deadline 2024: tutti i rumors e gli scambi dell’ultimo giorno di mercato

Alle ore 21 italiane, il mercato NBA degli scambi chiuderà con la Trade Deadline. Molte squadre approfitteranno di queste ultime ore, per non dire ultimi minuti, disponibili per sistemare i propri roster, acquisendo giocatori utili o liberandosi di pesi in eccesso. Ieri i Detroit Pistons sono stati già molto attivi, con l’acquisizione di Simone Fontecchio da Utah e la cessione di Monte Morris a Minnesota.

Tra i nomi da tenere d’occhio oggi c’è anche quello di Danilo Gallinari, arrivato a Detroit a gennaio ma già possibile partente: nei giorni scorsi era stato accostato ai Los Angeles Lakers.

In questa pagina aggiorneremo LIVE i rumors e gli scambi di tutte le 30 squadre NBA.

15.33 Gli Charlotte Hornets chiedono una scelta del primo turno al Draft per far partire Gordon Hayward. In caso di insuccesso, possibile buyout nelle prossime settimane (come per Kyle Lowry, da poco arrivato da Miami).

14.35 PJ Tucker rimane sul mercato: il giocatore ha chiesto ai Clippers la cessione da qualche mese e vorrebbe giocare per un’altra contender.

7.34 Miles Bridges si allontana dai Pheonix Suns e in generale è più probabile una sua permanenza agli Charlotte Hornets fino al termine della stagione, come riportato da Adrian Wojnarowski.

7.32 Kelly Olynyk è uno dei nomi da seguire: ha molti pretendenti, tra cui i Golden State Warriors, i Philadelphia 76ers e i Miami Heat.