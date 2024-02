Scambio tra Minnesota e Detroit: i T’Wolves prendono Monte Morris

I Minnesota Timberwolves aggiungono un pezzo importante ad un roster che sta viaggiando spedito in questa prima metà di stagione: Monte Morris, che arriva in uno scambio con i Detroit Pistons. La point guard era rientrata in campo da poco, facendo il proprio esordio stagionale un paio di settimane fa: finora ha mantenuto 4.5 punti di media, ma tra Denver e Washington è andato in doppia cifra in 4 stagioni su 6.

Non appena avrà ripreso la condizione, Morris sarà una validissima riserva per Mike Conley. Detroit, che in giornata aveva già completato una trade con i Jazz acquisendo Simone Fontecchio, riceve in cambio Shake Milton, Troy Brown Jr e una scelta del secondo turno al Draft 2030.