Haliburton TROLLA i Knicks con una felpa con cappuccio di Reggie Miller

La stella degli Indiana Pacers, Tyrese Haliburton, ha sottolineato la sua stagione di svolta con 26 punti per condurre la sua squadra alla vittoria in gara-7 contro i New York Knicks al Madison Square Garden, domenica, nelle semifinali della Eastern Conference. Haliburton ha ricordato moltissimo le gesta di Reggie Miller con Indiana contro i Knicks.

Per il playmaker al quarto anno di carriera si è trattato di una partita di grande importanza e Haliburton ha dimostrato di saper cogliere l’attimo parlando male dei tifosi dei Knicks seduti a bordo campo dopo aver segnato un tiro da tre per dare ai Pacers un vantaggio di 34 a 22 nel primo quarto.

L’interazione di Haliburton ha ricordato la leggenda dei Pacers, Reggie Miller, che si scontrava con i tifosi dei Knicks durante i playoff NBA del 1994 e del 1995. Quei faccia a faccia hanno ispirato un documentario di ESPN “30 for 30” del 2010, “Winning Time: Reggie Miller contro i New York Knicks”.

Dopo la vittoria di Indiana, Haliburton si è presentato alla conferenza stampa post-partita indossando una felpa con cappuccio con una foto del famigerato gesto del “choke” di Miller rivolto al superfan dei Knicks, Spike Lee, durante i playoff del 1994. È stata una scelta audace per Haliburton, che ha cercato di minimizzare.