LeBron James non ha fatto mistero in passato del suo desiderio di giocare al fianco di Bronny James in NBA. I dirigenti della lega stanno ora pensando di utilizzare la loro prima scelta al prossimo Draft NBA per Bronny, in modo da attirare potenzialmente il futuro Hall of Famer nella sua imminente free agency.

Secondo quanto riportato dal Los Angeles Times, i colloqui in seno alla lega hanno rivelato che la scelta di Bronny potrebbe essere strettamente legata all’imminente free agency di LeBron James. Questo nonostante il duo padre-figlio abbia rilasciato dichiarazioni pubbliche che cercano di cambiare la narrazione.

“Se sei una contender e non hai queste conversazioni, è irresponsabile”, ha detto un dirigente senza nome, che ha aggiunto che la potenziale mossa è discussa in tutta la lega, nonostante la mancanza di una garanzia di successo del piano. LeBron James ha una player option per la stagione 2024-25 e non si sa ancora quale sarà il suo prossimo passo.

Stiamo a vedere se alla fine Bronny James e LeBrion giocheranno nella medesima franchigia nella stagione NBA 2024-2025, quella che potrebbe essere l’ultima per il King.

