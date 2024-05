“Domande stupide e idiote”: Mike Malone IRRITATO dai giornalisti

La difesa del titolo da parte dei Denver Nuggets di Mike Malone si è conclusa questa notte, quando i Minnesota Timberwolves hanno annullato un deficit di 20 punti nel secondo tempo per stordirli in casa in gara 7 del loro incredibile secondo turno.

È stato un crollo scioccante per i Nuggets, che sono diventati gelidi offensivamente nel secondo tempo, segnando solo 37 punti, mentre i Timberwolves hanno decifrato il codice della difesa di Denver. Dopo essere stati dominanti negli ultimi due anni, è stato incredibile vedere i Wolves, e non i Nuggets, come la squadra che si è gestita meglio nei minuti cruciali del quarto quarto. Denver è sembrata una squadra che pensava di aver vinto la partita quando è passata in vantaggio di 20 e non è più riuscita a riprendere il controllo.

Dopo la partita, i Denver Nuggets non erano sorprendentemente di buon umore, cosa che può creare un’atmosfera un po’ conflittuale quando rispondono alle domande dei media presenti. L‘allenatore Mike Malone non era molto interessato a rispondere a una domanda se fosse più doloroso perdere un vantaggio di 20 punti, brontolando dopo aver parlato di “Domande stupide e idiote”.

Malone: Season's over, that's what's hard. Fuck being up by 20 … stupid ass questions" pic.twitter.com/y8wVAZHc4z — CJ Fogler account may or may not be notable (@cjzero) May 20, 2024

