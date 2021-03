Emozione in NBA: il papà di Towns vede giocare il figlio dal vivo per la prima volta dalla morte della moglie

È stata una notte emozionante per la superstar dei Minnesota Timberwolves, Karl-Anthony Towns, quando lunedì hanno fatto visita a New York per affrontare i Brooklyn Nets in un match di regular season di NBA. C’erano oltre 1.700 persone presenti al Barclays Center pronte a guardare l’incontro, incluso un fan molto molto speciale che ha fatto il tifo per KAT in NBA: Karl Towns Sr, suo papà.

Ecco l’immagine che mostra l’incontro tra il papà e il figlio:

Papa Towns in attendance for tonight’s game 🐺 pic.twitter.com/6ehvuegsIt — Minnesota Timberwolves (@Timberwolves) March 29, 2021

“Io e mio papà ci siamo emozionati prima della partita”, ha detto Towns a Malika Andrews di ESPN. “Perché si è realmente fatto vedere. Mi ha colpito perché mia madre lo faceva sempre”. “È stata la prima volta che la mia famiglia mi guardava giocare di persona dopo la morta di mia mamma ed è stato davvero pazzesco vedere mio padre, io ero tipo, ‘Dov’è mia madre?’ Lei verrà e ovviamente non si farà vedere. Questo mi ha colpito, ma esco e gioco il meglio che posso per questa squadra”.

Giusto per chi non ha memoria, la mamma di Towns è morta circa un anno fa a causa del Coronavirus e poi ha perso altri familiari a causa del Covid. Il 25enne, come sempre, ha giocato con il cuore in mano contro i Nets. Ha chiuso con 31 punti, 12 rimbalzi e 3 stoppate per provare a essere all’altezza di James Harden, Kyrie Irving, Blake Griffin e il resto della potente unità di Brooklyn, che ha vinto 112 a 107.

È stato un anno solare emozionante per Karl-Anthony Towns, poiché ha affrontato problemi sia dentro che fuori dal campo. Non aiuta che i Timberwolves abbiano il peggior record del campionato dato che hanno vinto solo 11 gare su 47 disputate finora.

Classe 1996. Collaboratore per BasketUniverso dal 31 marzo 2014. Laureato in Scienze Umanistiche per la Comunicazione presso l’Università Statale di Milano. Innamorato dello sport e delle sue storie, con una predilezione per la pallacanestro e il calcio.