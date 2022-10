Enes Kanter Freedom ha voluto dire la sua tramite Twitter sulla situazione che ha visto coinvolto Kyrie Irving e i tanti insulti per aver promosso un libro e un film chiaramente incitanti all’antisemitismo. Enes Freedom però non se l’è presa solo con Irving ma anche con il proprietario della squadra in cui gioca la point guard, ovvero Joe Tsai:

Ti applaudo per aver condannato @KyrieIrving dopo molteplici incidenti antisemiti.

È tempo di condannarti per aver sostenuto i milioni di musulmani massacrati in #Cina

Contribuisci letteralmente al genocidio, fottuto ipocrita @joetsai1999

Sei molto peggio di Kyrie

I applaud you for condemning @KyrieIrving after multiple antisemitic incidents.

It’s time to condemn yourself for supporting the millions of Muslims being slaughtered in #China You literally contribute to genocide,you freaking hypocrite @joetsai1999 You’re far worse than Kyrie https://t.co/kf43PZmtmm — Enes FREEDOM (@EnesFreedom) October 29, 2022

Parole molto pesanti dell’ex giocatore dei Boston Celtics e ancora senza squadra nella stagione 2022-2023.

Joe Tsai ha fatto un tweet in cui condanna la decisione di Irving di promuovere in maniera così evidente e vergognosa determinati argomenti e per questo Enes Kanter Freedom l’ha applaudito. Però, come potreste leggere nella Bibbia, “chi è senza peccato, scagli la prima pietra”. O almeno così dice Kanter.

Stiamo a vedere se arriveranno magari altre sanzioni da parte dell’NBA per Uncle Drew. Al momento abbiamo letto solo un tweet che condanna ogni forma d’odio. Ma nulla di più.

