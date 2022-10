Kyrie Irving e l’imbarazzante spiegazione del suo tweet anti-semita

In NBA nelle ultime ore ha continuato a tenere banco il tweet con cui Kyrie Irving ha promosso un docu-film considerato da tutti anti-semita. Sia i Brooklyn Nets, nella persona del proprietario Joe Tsai, che la NBA hanno condannato il comportamento di Irving, non nuovo a cose del genere e a credere a varie forme di complotti: tutti ricordiamo bene quando sostenne che la Terra fosse piatta. Dopo la partita di questa notte, l’ennesima sconfitta dei Nets partiti 1-5 in questa stagione, Irving è stato ovviamente interrogato in conferenza stampa sul suo tweet, considerato una promozione di un prodotto anti-semita e complottista.

Vi racconto com’è andata quel giorno. Sono tornato a casa per prepararmi per la partita, ero su Amazon Prime. Faccio sempre così, guardo un documentario, un programma o uno show educativo che parli di storia o finanza, dello stato del mondo. Sono sempre pronto a elevare la mia coscienza, perché non ci sono riuscito a scuola. Tutto ciò che ho fatto a scuola è passare 7 ore a farmi indottrinare e farmi fare il lavaggio del cervello su una storia che non appartiene né a me né ai miei antenati. Quindi quel giorno ero su Google, ma non stavo cercando cose anti-semite. Ho semplicemente cercato il significato del mio nome, è un titolo dato da Cristo. Il mio nome in ebraico si traduce con “Yahweh”. Quindi sono andato su Amazon Prime per cercare se ci fossero dei documentari su Yahweh. Ho trovato quel documentario e l’ho condiviso sulle mie piattaforme.

Siamo nel 2022, la storia non dovrebbe essere tenuta nascosta, non sono una persona divisiva quando si parla di religione. Le abbraccio tutte, e potete vederlo dai miei canali social. Parlo a tutte le razze, a tutte le culture e a tutte le religioni. Non si tratta di capire cosa sia il semitismo e cosa sia l’anti-semitismo, si tratta di conoscere le radici del mondo, da dove vengono, e capire che sono un’eredità dell’Africa. C’è l’Africa in questo, che vogliamo ammetterlo oppure no. Non vivo pensando che esista un popolo scelto da dio. Sono cresciuto in un melting pot: bianchi, neri, rossi, gialli, ebrei, cristiani, musulmani, lo vedete da come vivo la mia vita ora. Non sono qui per essere divisivo, gli altri possono portare avanti la propria agenda, io non mi identifico in un gruppo o un una razza. Ma sono nella posizione unica di avere influenza sulla mia comunità, quello che posto non vuol dire che supporto qualcosa o tutto ciò che viene detto, o che sto promuovendo qualcosa. Tutto ciò che faccio è postare per le persone della mia comunità sulle quali ho un impatto.