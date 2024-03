Ergin Ataman RIDICOLIZZA l’NBA: “Troppo MORBIDI! Giocano solo 1 quarto…”

Il coach del Panathinaikos Atene, Ergin Ataman, ha descritto alcune differenze tra il gioco in NBA e quello in EuroLega, che ritiene siano legate al difficile adattamento di Juancho Hernangomez alla squadra. Hernangomez sta giocando in EuroLeague per la prima volta nella sua carriera dopo 7 anni di NBA.

Ecco cosa ha detto Ergin Ataman sull’NBA dopo la vittoria della sua squadra sul Real Madrid:

“Hernangomez è un giocatore che ha qualche problema e il problema di questo tipo di giocatori che vengono dall’NBA è che lì giocano meno minuti e non hanno alcun tipo di responsabilità. In EuroLega a volte è un problema. Non solo per Juancho, ma per molti giocatori come lui. Ha un ottimo carattere e lavora sodo, ma a volte commette degli errori cruciali in partita. Credo che debba migliorare alcune cose, perché è un giocatore di qualità e molto bravo nei fondamentali. Ma deve essere forse più forte per essere competitivo nell’aggressività e nella difesa dura che trova in EuroLeague. Come ho detto molte volte: l’EuroLeague è un gioco aggressivo dal primo all’ultimo minuto di gioco. L’NBA non è così. In NBA, nei primi tre quarti, il gioco è molto morbido. Loro iniziano a giocare nell’ultimo quarto”.

