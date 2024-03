Luca Banchi: “Il format di Eurolega non funziona!”

Luca Banchi è diventato lo scorso Settembre capo allenatore della Virtus Bologna dopo un Mondiale da protagonista con la nazionale della Lettonia: dal suo arrivo al posto di Sergio Scariolo, le V-Nere stanno volando in Eurolega, dove si trovano attualmente al quarto posto, con un sorprendente record di 17 vittorie e 10 sconfitte, con l’ultimo successo arrivato nella serata di ieri, 87-74 contro Valencia.

Nella conferenza stampa post-partita, Luca Banchi si è soffermato sul format di Eurolega, criticandolo apertamente: “Si gioca troppo, punto. Questo format non tutela i giocatori, le probabilità di infortunio sono massime e questo fa sì che i giocatori non siano i protagonisti di questa scelta, oltre che non tutelare la qualità del gioco. Se vogliamo vendere un prodotto di alto profilo, bisogna fare delle scelte. Ripeto, per me questo format non funziona: bisogna capire se conviene esporre i giocatori ad un così alto numero di partite a discapito della loro incolumità e della qualità del gioco”.

