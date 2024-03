Victor Wembanyama batte OKC con una prestazione MAI VISTA PRIMA

Nella notte in NBA c’è stato lo scontro tra i principali candidati alla vittoria del Rookie of the Year: Victor Wembanyama e Chet Holmgren. Nonostante i record delle due squadre praticamente opposti, con i Thunder secondi sul 41-18 e gli Spurs ultimi con 12-48, ad avere la meglio è stata proprio San Antonio.

Merito dello stesso Wembanyama, il quale ha sfoderato una prestazione che non si era mai vista prima in NBA, pochi giorni dopo essere entrato nell’illustre club dei 5×5. Contro OKC, il francese ha chiuso con 28 punti, 13 rimbalzi, 7 assist, 5 stoppate e 5 triple segnate (su 7 tentativi). Così facendo la prima chiamata assoluta del Draft 2023 è diventata il primo giocatore della storia con una prova da almeno 25 punti, 10 rimbalzi, 5 assist, 5 stoppate e 5 triple.

Questo dato dimostra l’estrema versatilità di Wemby, che nell’ultimo quarto, con meno di 2′ da giocare, ha rifilato una stoppata decisiva proprio ad Holmgren. In queste partite post-All Star Weekend, la star degli Spurs ha elevato il proprio gioco, realizzando 5 doppie-doppie su 5.

