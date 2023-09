Esclusiva BU, Basile prima di Italia-Team USA: “Dovremo fare una prestazione MOSTRUOSA”

Gianluca Basile in esclusiva a BasketUniverso prima di Italia-Team USA ha risposto a qualche nostra velocissima domanda.

Come si battono gli USA, tu che li hai battuti?

“Dovremo fare una prestazione MOSTRUOSA in attacco e mischiare un po’ di carte in difesa. Hanno una fisicità da far paura, se giochiamo sempre uomo contro uomo, secondo me 90/100 punti li faranno. Variare le difese e portarli a pensare a cosa devono fare in attacco potrebbe essere una buona tattica difensiva. Poi la cosa fondamentale da togliere loro è il gioco a campo aperto, lì sono devastanti, non bisogna farli correre, la transazione difensiva sarà un’altra chiave della gara”.

Questa Italia è meglio di quella del 2004 come dice il Poz?

“Questa Italia sarà meglio se riusciranno a portare a casa una medaglia. Purtroppo vincere solo delle partite non ti permette di scrivere pagine di storia. Quello che è certo è che hanno lo stesso spirito di squadra che avevamo noi nel 2004″.

Fontecchio può essere il Basile del 2004 e chi può essere il Galanda del 2004?

“L’Italia è una squadra particolare, ogni giorno ci può essere un protagonista diverso, ma contro gli USA bisogna che tutti e 12 i giocatori portino qualcosa. Queste gare non le vincono solo in 2 giocatori, a livello offensivo dobbiamo avere percentuali da 3 molto alte. Sicuramente Fontecchio ha le quantità per fare 30 punti, ma preferirei che tutti facessero 8/10 punti a testa”.

Hai visto Pozzecco più sereno dopo la Dominicana?

“Pozzecco è sereno solo quando gli arbitri non lo fanno inca***re. Sta facendo un gran lavoro!”.

Speriamo che l’Italia possa mettere in pratica i consigli di Basile per battere Team USA.

