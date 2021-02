Esclusiva BU, Marco Mordente: “Bisogna cambiare il modo di comunicare con i ragazzini! Chiedete loro se potete aiutarli”

Marco Mordente, ex capitano della Nazionale Italia ed ex storico giocatore di Milano, Treviso e Reggio Emilia, tra le tante, ha parlato di come si possono insegnare determinate qualità ai ragazzini di oggi, che sono completamente diversi rispetto al Marco Mordente di 25 anni fa, e che quindi bisogna comunicare con loro in maniera differente.

