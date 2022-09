Eterno Andre Iguodala: vicinissimo il prolungamento di contratto

Andre Iguodala sembra pronto a giocare un’altra stagione in NBA.

Il veterano, infatti, dovrebbe aver sciolto le riserve e deciso di giocare ancora per un altro anno, ovviamente con i Golden State Warriors.

L’annuncio ufficiale, secondo Marc Stein, verrà dato dal giocatore stesso nella prossima puntata del podcast che cura insieme a Evan Turner.

Iguodala è rimasto in dubbio fino a qualche giorno fa ma Golden State ha volutamente evitato di riempire il 14° posto nel suo roster, lasciandolo in stand-by in attesa della decisione del veterano. Decisivo il corteggiamento del coach Steve Kerr e di Stephen Curry che hanno chiesto all’MVP delle Finals 2015 di continuare a dare il suo contributo per la crescita dei giovani.

Gli Warriors, infatti, ritengono Iguodala fondamentale per la sua leadership all’interno dello spogliatoio. E praticamente tutti i membri più importanti della franchigia, dai dirigenti ai giocatori più esperti, pensano che abbia ricoperto un ruolo fondamentale nell’esplosione di Jordan Poole e Andrew Wiggins. La speranza è che in questa stagione anche Jonathan Kuminga e James Wiseman possano alzare il loro livello grazie anche ai consigli di Iguodala.