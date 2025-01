I Golden State Warriors ritireranno la maglia di Andre Iguodala

Andre Iguodala è stato parte fondamentale dei successi dei Golden State Warriors negli ultimi 15 anni: arrivato sulla Baia nel 2013, ha vinto 4 titoli NBA di cui uno da MVP delle Finals, nel 2015. Il veterano aveva poi lasciato Golden State nel 2019 per poi farvi ritorno nel 2021, a 37 anni: altre due stagioni a mezzo (per usare un eufemismo) servizio, fino al ritiro nel 2023.

Il contributo di Iguodala spesso è andato oltre i numeri, che agli Warriors per esempio non lo hanno mai visto andare in doppia cifra di punti di media, ed è stato da tantissimi considerato il quarto big, o quinto con l’arrivo di Kevin Durant.

Per onorare Andre Iguodala, gli Warriors hanno così deciso di ritirare la sua maglia numero 9. Lo faranno il prossimo 23 febbraio, in occasione della partita casalinga contro i Dallas Mavericks. Sarà la 7° maglia ritirata nella storia di Golden State dopo quelle di Alvin Attles, Rick Barry, Wilt Chamberlain, Tom Meschery, Chris Mullin e Nate Thurmond. Ovviamente ci si aspetta che i prossimi siano Steph Curry, Klay Thompson e Draymond Green.

The Golden State Warriors announce they will retire Andre Iguodala’s No. 9 jersey on February 23 following the team’s game against the Dallas Mavericks. It will be the franchise’s seventh retired jersey.

