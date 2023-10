Steph Curry manda un toccante messaggio ad Andre Iguodala dopo il ritiro

Dopo che Andre Iguodala ha ufficialmente chiuso la carriera, la stella dei Golden State Warriors, Steph Curry, si è assicurato di onorare il suo ex compagno di squadra e di mostrargli l’amore e il rispetto che merita.

Su Instagram, Curry ha condiviso un messaggio piuttosto toccante per rendere omaggio a Iguodala e all’incredibile carriera che ha avuto. Iggy è stato una parte fondamentale dei quattro campionati NBA degli Warriors, vincendo anche l’MVP delle Finals nel 2015, anno del primo titolo. Anche se i suoi numeri sono calati nell’ultima parte della carriera, la sua presenza da veterano, la sua versatilità e la sua difesa hanno avuto un grande impatto sui Dubs.

Curry ha mostrato il suo apprezzamento per Iguodala e per tutto ciò che ha fatto per i Golden State Warriors. I due sono diventati più che semplici compagni di squadra e questo è evidente dal legame che condividono anche fuori dal campo.

“Sai già cos’è il #9! Hai fatto il tuo dovere dentro e fuori dal campo e apprezzo tutto quello che hai fatto per me, i Dubs, la lega… hai portato una torcia luminosa! E quello che sta per arrivare dovrebbe essere il miglior seguito da un po’ di tempo a questa parte. Con affetto, fratello! Tieni un tee time per me”, ha scritto Curry accanto a diverse foto di lui e Iguodala.

