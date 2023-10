Andre Iguodala annuncia ufficialmente il ritiro e cosa farà nel futuro

Andre Iguodala ha annunciato ufficialmente il suo ritiro.

La decisione era nell’aria, dato che aveva già annunciato che quella scorsa sarebbe stata la sua ultima stagione. Un’annata travagliata, nella quale ha disputato appena 8 partite con i Golden State Warriors.

L’ufficialità del ritiro arriva da DealBook, newslettere del New York Times, alla quale Iguodala ha svelato che si dedicherà a tempo pieno a Mosaic, il fondo d’investimento da oltre 200 milioni di dollari di cui è socio. A Marc J. Spears su AndScape ha aggiunto che vuole dedicare più tempo alla sua famiglia: “Il momento è quello giusto. Il mio tempo è sempre di meno e non voglio più trascurare altre cose, basta togliere tempo alla mia famiglia. Giocare ai massimi livelli è bellissimo ma la famiglia è importantissima, mio figlio ha 16 anni e ho altre due ragazze, voglio vederli crescere negli anni più importanti”.

Insomma, altri interessi e grossi problemi fisici alla base della decisione di Iguodala che appende le scarpette al chiodo a 39 anni, 19 dei quali trascorsi in NBA. Scelto dai Philadelphia 76ers nel 2004 con la chiamata #9, è diventato la stella dei Sixers prima di cambiare dimensione nella seconda parte della sua carriera. Un ruolo da sesto uomo di lusso e specialista difensivo che gli ha permesso di vincere quattro titoli NBA con i Golden State Warriors. Quello che ha lasciato maggior traccia nella memoria collettiva è il primo, nel 2015, quando ha conquistato anche il titolo di MVP delle Finals.

Ha vinto anche il Mondiale 2010 e le Olimpiadi 2012 con Team USA. Successi anche fuori dal campo con investimenti di successo in aziende IT come Zoom e CloudFare ma anche nello sport con la partecipazione nel Leeds United. Adesso una carriera da uomo d’affari e di famiglia a tempo pieno, escluso per ora un ruolo nel mondo del basket.