Molti credevano che Sergio Scariolo era bravo solo perché allenava i fenomeni. Sicuramente ha avuto grande fortuna nel corso della sua carriera ma in questo EuroBasket ha dimostrato che il talento dei singoli non basta senza l’unità di squadra. Il numero 1 del basket spagnolo, Jorge Garbajosa, ha fatto i complimenti a Scariolo subito dopo l’ennesima medaglia d’oro (la quarta in quattro finali) che si è messo al collo:

“Sergio è il miglior allenatore di Nazionali al mondo. È il padre di questi ragazzi. Ha allenato Pau Gasol, Juan Carlos Navarro, Felipe Reyes. Alcune persone dicono che è facile allenarli, ma ora ha una squadra giovane con molti infortunati e problemi e ha dimostrato a tutti che ho ragione”, ha detto Garbajosa.

L’ex giocatore ha risposto anche a una domanda sul prolungamento del contratto di Scariolo con la Nazionale spagnola. Garbajosa ha dichiarato con un sorriso sulle labbra: “Sono pessimo nel negoziare”.

Questi sono i titolari che ha vinto Sergio Scariolo da quando siede sulla panchina della Spagna:

Sergio Scariolo delivers with whatever 🇪🇸 Spain team he has 🔥 🥇 2009 EuroBasket

🥇 2011 EuroBasket

🥈 2012 Olympics

🥇 2015 EuroBasket

🥉 2016 Olympics

🥉 2017 EuroBasket

🥇 2019 World Cup

🥇 2022 EuroBasket#EuroBasket pic.twitter.com/e7X0fMWfql — BasketNews (@BasketNews_com) September 18, 2022

Stiamo a vedere se davvero continuerà la sua avventura sulla panchina della Spagna. Onestamente più di così non può fare e adesso deve portare la Virtus Bologna a competere per le prime posizioni di EuroLega in maniera continuativa, oltre che per lo Scudetto.

