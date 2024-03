Ettore Messina: “Sconfitte in Coppa Italia e a Lione altre TAPPE AMARE di questa stagione…”

Ettore Messina, coach e President of Basketball Operations dell’Olimpia EA7 Emporio Armani Milano, ha parlato prima del derby in casa contro l’Openjobmetis Varese di coach Tom Bialaszewski, suo ex assistant coach proprio con le Scarpette Rosse.

Ettore Messina però è partito da quanto accaduto in Francia contro l’ASVEL Viellurbanne e a Torino contro Napoli per poi entrare nel vivo della gara di oggi:

“Le sconfitta in finale di Coppa Italia e a Lione, dove abbiamo subito eccessivamente in difesa, sono state altre tappe amare di questa stagione. Anche con l’handicap di continui infortuni a elementi che a turno sono stati fondamentali, dobbiamo trovare la forza di ripartire, ritrovando determinazione e fisicità soprattutto in difesa, che da sempre è stata fondamento della nostra identità di squadra. Il test contro una squadra di grande aggressività offensiva come Varese non sarà per questo affatto semplice. Siamo però contenti di riabbracciare Tom Bialaszewski che ha dato un importante contributo nell’anno in cui abbiamo raggiunto le Final Four di Colonia”, ha detto il coach dei biancorossi milanesi.

Stiamo a vedere se almeno in campionato l’Olimpia Milano riuscirà a risalire la china perché al momento si trova al terzo posto in coabitazione con la Reyer Venezia a 2 successi dalla capolista Germani Brescia.

Fonte: ufficio stampa Olimpia Milano

Leggi anche: L’esordio di Tarik Black in Serie A è stato abbastanza DELUDENTE…