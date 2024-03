L’esordio di Tarik Black in Serie A è stato abbastanza DELUDENTE…

Ieri sera ha esordito in Serie A con la maglia della UNAHOTELS Reggio Emilia Tarik Black, centro classe 1991 ex NBA con le maglie degli Houston Rockets e dei Los Angeles Lakers. Com’è stata la sua prima partita in assoluto con i biancorossi e in Serie A? Spoiler: non benissimo…

Nel successo dei reggiani contro una Dolomiti Energia Trento in difficoltà, Tarik Black ha giocato circa 17 minuti ma ha inciso poco o nulla. Si è preso solo 2 tiri, mandandone a segno solo uno e in più sotto le plance non è che ha fatto così tanto la differenza perché ha catturato solo 3 rimbalzi e dato 0 stoppate.

In totale ha chiuso con 3 punti, ma 3 sono state anche le palle perse, il secondo peggiore dei suoi solo dietro al classe 2005 Mouhamed Faye e al pari con un non brillantissimo Briante Weber. Forse l’unica nota positiva della sua prestazione, se così vogliamo definirla, sono stati i 2 falli guadagnati, ma questo vi fa capire il livello non eccessivamente alto della performance.

Fortunatamente per il nativo di Memphis e per Reggio Emilia, i biancorossi hanno comunque vinto grazie alla coppia Langston Galloway-Darios Atkins e perciò Black può comunque sorridere. Per esultare e permettere alla sua squadra avrà tempo e modo a partire dal prossimo weekend.

