Ettore Messina smentisce su Instagram il proprio accordo per tornare CT dell’Italia

In mattinata la Gazzetta dello Sport aveva riportato, sulle proprie pagine, la notizia-bomba del ritorno di Ettore Messina sulla panchina della Nazionale al posto di Meo Sacchetti a partire da dopo il Preolimpico di Belgrado. Poco fa è però arrivata una smentita, via Instagram, da parte del diretto interessato.

Nei commenti di un post di Eurohoops che riportava la notizia, imbeccato dal figlio Filippo e da Theodoros Papaloukas, Ettore Messina ha scritto un lapidario: “Not true. At all”, “Non è vero, per niente”.

