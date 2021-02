Ettore Messina su Marco Belinelli: “Per noi non era un’operazione possibile, non avevamo spazio budget”

Marco Belinelli alla Virtus Bologna è stato sicuramente il colpo di mercato di questa stagione di Serie A: l’azzurro è tornato in Italia e negli ultimi 2 mesi il suo rendimento è cresciuto esponenzialmente, nonostante la battuta d’arresto dovuta all’infortunio pre-Coppa Italia.

Quando ancora era free agent, conclusa l’esperienza ai San Antonio Spurs, oltre alla Virtus sul Beli poteva piombare anche l’Olimpia Milano, squadra alla quale era stato accostato più volte nell’ultimo anno. Secondo Ettore Messina, intervenuto su éTV, Milano non è comunque mai stata in corsa per Belinelli per motivi di budget:

Belinelli è un giocatore decisivo, sposta a tutti i livelli, ha giocato in NBA con un ruolo importante in squadre importanti. Ho molto rispetto per quello che ha fatto. Semplicemente per noi non era un’opzione fattibile. La Virtus si è lanciata con grande decisione, noi avevamo la squadra al completo e non avevamo spazio nel budget per permetterci un’operazione così impegnativa. Non c’è stata nemmeno la possibilità di pensarci. Purtroppo, perché Marco è un giocatore eccellente.

Fonte: Sportando

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.