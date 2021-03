Eurobasket, è qui la festa: vittoria contro Latina e ottenimento della zona playoff

Vittoria e zona playoff in cassaforte. Per l’Atlante Eurobasket Roma, la vittoria nella tana del “PalaBianchini” contro la Benacquista Latina è di quelle a cui donare una cornice particolare. La partita è stata tenuta tra le mani dall’alfa all’omega dal roster di coach Damiano Pilot che ha imposto la sua maggiore caratura sospinto, come di consueto, dall’ottimo quoziente realizzativo di un Roberto Gallinat sempre sul pezzo ma anche dalla vena in fase di rimbalzi e assist di Fanti. Ai pontini non è stata sufficiente la miniera d’oro dell’ex Orlandina Basket Ahmed Fall, ancora una volta top scorer dei suoi dopo esserlo già stato nello scorso match contro l’OraSi Ravenna. Per i pontini si tratta di un passo falso che interrompe due squilli di tromba di fila.

PRIMO QUARTO – Gallinat e Viglianisi alzano subito in quota i capitolini, Fall prova a intonare il controcanto. La squadra di Damiano Pilot è intenzionata a espugnare il fortino di Latina esattamente come ha fatto contro quello di San Severo e palesa il concetto con il trio Romeo, Olasewere. Cicchetti. Gramenzi, dopo quattro minuti, raduna i suoi in unità facendo di no con il ditino a evidenziare che l’approccio assunto proprio non va. Olasewere e Gallinat si mantengono in costante catena di produzione, lo stesso cerca di fare Fall, indubbiamente il più ispirato dei suoi, su opposto versante. Due tiri liberi di Viglianisi mandano l’Atlante in doppia cifra di vantaggio. Sono gli ultimi regali che il cestista dei capitolini fa ai suoi perchè poi un infortunio interrompe il suo match. L’Atlante conduce in porto il primo quarto per 21-12.

SECONDO QUARTO – Fanti ricecchina per l’Atlante, Piccone replica. Gallinat entra di nuovo nella sua fase di ispirazione migliore e Latina vede sempre più buio finendo sotto per 19-30. Romeo allunga di nuovo a più dodici, Olasewere amplia il suo bottino con un gioco da tre punti e dimostra che l’Atlante ha decisamente i meccanismi ben rodati. Baldasso e quattro punti di Fall fanno intendere che Latina è ancora in partita e all’intervallo lungo si arriva con gli ospiti avanti di dieci lunghezze: 40-30.

TERZO QUARTO – Latina ritrova Passera che ha smaltito l’infortunio derivante da risentimento muscolare. I pontini calano quattro punti in serie ma Olasewere intona subito la replica dei romani. L’Atlante conserva un vantaggio di ei incollature a metà tempo, Gallinat allarga il fossato, Latina prova a rimettersi in carreggiata con Fall ma è ancora l’Atlante a tenere le redini della gara a fine quarto per 57-51.

ULTIMO QUARTO – Fanti cecchina come sa fare, Magro lo imita con un 4-0. Timeout pontino, la lavata di testa di Gramenzi ai suoi sembra dare i frutti sperati perchè Latina sforna un 8-2 che la porta a sole quattro lunghezze dagli avversari: 61-65. Cicchetti mette a segno un libero, Mouaha riporta addosso agli ospiti Latina. Olasewere ricama due liberi e Baldasso partorisce una nuova controreplica. Quando all’ultima sirena mancano circa un paio di minuti il divario tra le due squadre è di soli tre punti, 67-70, e tutto può ancora accadere. La tripla di Gallinat riporta in mare aperto Roma e Romeo chiude i conti. L’Atlante Eurobasket può tirare fuori due bottiglie di quello buono dal frigo, una per festeggiare la vittoria per 78-69 , l’altra per annaffiare l’approdo in zona playoff.

MIGLIORI IN CAMPO

AHMED FALL (BENACQUISTA ASSICURAZIONI LATINA): Diciotto punti contro Ravenna, diciassette contro l’Atlante Eurobasket. L’ex Orlandina sta dimostrando che credere in lui non è stato un azzardo. Non se ne avevano dubbi, per la verità.

ROBERTO GALLINAT (ATLANTE EUROBASKET ROMA): senza nulla togliere al validissimo roster capitolino, l’ottenimento della zona playoff è figlio soprattutto del suo costante cecchinaggio di quantità e qualità.

TABELLINO

BENACQUISTA ASSICURAZIONI LATINA: Fall 17, Baldasso 12, Lewis 11, Trotter 10, Raucci 9, Mouaha 6, Piccone 4, Passera, Hajrovic, Bagni, Donati, Benetti. Coach. Franco Gramenzi.

Tiri liberi: 5 su 7, rimbalzi 30 (Fall 12), assist 14 (Mouaha 4)

ATLANTE EUROBASKET ROMA: Gallinat 19, Olasewere 17, Romeo 12, Cicchetti 9, Magro 8, Fanti 6, Viglianisi 5, Cepic 2, Staffieri, Antonaci. Coach: Damiano Pilot

Tiri liberi: 14 su 21, rimbalzi 34 (Fanti 8), assist 10 (Fanti 3).

ARBITRI

Edoardo Gonella di Genova, Daniele Valleriani di Ferentino (FR) e Sebastiano Tarascio di Priolo Gargallo (SR).