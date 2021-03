I Lakers potrebbero scambiare uno (o più di uno) tra Schröder, Harrell e Caldwell-Pope prima della trade deadline

La trade deadline è domani e le voci si stanno intensificando ma non sono stati ancora fatti grandi scambi. Un nome che è circolato di recente è quello di Kyle Lowry, che è stato accostati ai Lakers.

Dopo aver ingaggiato Dennis Schröder e Montrezl Harrell durante l’offseason, sembra che i due possano essere scambiati. Anche Kentavious Caldwell-Pope si unisce a loro poiché i californiani stanno cercando di scuotere le cose prima della trade deadline.

Of note regarding the Kyle Lowry-Lakers rumors: It seems Los Angeles became open to discussing all of Dennis Schroder, Montrezl Harrell and Kentavious Caldwell-Pope with rival teams as of Monday night, and that chatter has not since quieted among league executives.

— Jake Fischer (@JakeLFischer) March 24, 2021