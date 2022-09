EuroLega 2022-2023, i numeri di Datome: il pronostico si avvererà?

Gigi Datome si appresta a vivere la sua terza stagione in EuroLega con la maglia dell’Olimpia Milano. Il ragazzo di Montebelluna ma cresciuto in Sardegna ha già vinto una volta la competizione, sempre insieme al suo attuale amico e compagno di squadra Nicolò Melli. Il suo obiettivo è provare a ripetersi e riportare la competizione in Italia dopo più di 20 anni.

Darius Garuolis, basketball data analytics and visualisations seguitissimo su Twitter, ha voluto pronosticare le statistiche di Gigi Datome nella prossima EuroLega:

Pronostico: Luigi Datome avrà una media di meno di 7 punti e meno di 4 di PIR a partita in #EuroLeague nella prossima stagione.

Potrebbe anche essere soggetto a infortuni: la scorsa stagione ha saltato 10 partite, il massimo della sua carriera finora.

— Darius Garuolis (@DariusGaruolis) September 26, 2022