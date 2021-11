Eurolega, i club hanno votato per la rimozione di Jordi Bertomeu

Sta per concludersi l’esperienza pluridecennale di Jordi Bertomeu come CEO di Euroleague Basketball. Dopo averlo sostanzialmente ridimensionato qualche mese fa tramite un voto all’unanimità, oggi gli 11 club con diritto di voto hanno svolto un sondaggio per la sua rimozione da CEO a partire dal prossimo giugno. Il risultato di questa votazione è stato di 6-5 in favore dell’addio di Bertomeu, una maggioranza risicata che potrebbe creare una spaccatura tra i club.

Le squadre che hanno votato per la rimozione di Bertomeu, come riportato da Aris Barkas, sono state CSKA Mosca, Maccabi Tel-Aviv, Zalgiris Kaunas, Olympiacos, Panathinaikos e Milano. I club hanno iniziato da qualche settimana la ricerca di un nuovo possibile CEO, Bertomeu ricopriva questo ruolo dalla fondazione di Euroleague nel 2000.