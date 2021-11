Zalgiris Kaunas, già finita l’avventura di Emmanuel Mudiay

Sono giorni molto caldi per lo Zalgiris Kaunas. Dopo l’ufficializzazione dell’accordo con Zoran Dragic, è in arrivo anche quello con Tai Webster. Nel frattempo il club lituano, ultimo in Eurolega con un record di 0-7, si prepara a separarsi da Emmanuel Mudiay, come riportato da Donatas Urbonas.

Mudiay era arrivato in estate come uno dei più grandi colpi del mercato di Eurolega, ma in coppa ha finora prodotto solo 7.4 punti di media. L’americano potrà trovarsi una nuova squadra in Eurolega solo nella seconda metà di dicembre.

