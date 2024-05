L’EuroLega annuncia i due migliori quintetti: esclusione eccellente dal primo

Poco fa l’EuroLega ha annunciati i 10 giocatori selezionati per First e Second Team All-EuroLeague. Partiamo col dire che non ci sono giocatori né della Virtus Bologna né dell’Olimpia Milano e tutti quelli selezionati appartengono a squadre che si sono qualificate ai Playoff.

Nel primo quintetto compaiono Facundo Campazzo, Mike James, Nigel Hayes-Davis, Mathias Lessort e Kendrick Nunn. Esclusione pesante per Wade Baldwin IV, star del Maccabi Tel-Aviv a cui non sono bastati 17.4 punti e 4.9 assist di media per rientrare nel First Team.

💫𝗧𝗵𝗲 𝟮𝟬𝟮𝟯-𝟮𝟰 𝗔𝗹𝗹-𝗘𝘂𝗿𝗼𝗟𝗲𝗮𝗴𝘂𝗲 𝗙𝗶𝗿𝘀𝘁 𝗧𝗲𝗮𝗺💫 🔸Facundo Campazzo

🔸Mike James

🔸Kendrick Nunn

🔸Nigel Hayes-Davis

🔸Mathias Lessort

Baldwin si è dovuto accontentare del Second Team All-EuroLeague, che oltre a lui comprende il compagno Lorenzo Brown, Kostas Sloukas, Mario Hezonja ed Edy Tavares.

𝗧𝗵𝗲 𝟮𝟬𝟮𝟯-𝟮𝟰 𝗔𝗹𝗹-𝗘𝘂𝗿𝗼𝗟𝗲𝗮𝗴𝘂𝗲 𝗦𝗲𝗰𝗼𝗻𝗱 𝗧𝗲𝗮𝗺 🔹Kostas Sloukas

🔹Mario Hezonja

🔹Walter Tavares

🔹Wade Baldwin IV

🔹Lorenzo Brown

Grande rappresentanza di Panathinaikos (3 giocatori, di cui 2 nel primo quintetto) e Real Madrid (3 giocatori), la capolista della stagione regolare.

Nei giorni scorsi erano inoltre stati assegnati i primi premi individuali: il Rising Star, vinto da Gabriele Procida, il Difensore dell’Anno, andato a Thomas Walkup, e il Coach dell’Anno, assegnato a Chus Mateo del Real.