Joel Embiid: USA o Francia? Fissata una deadline per la sua decisione

Joel Embiid non ha mai giocato una partita ufficiale in Nazionale maggiore. Certo, lui è nato in Camerun, ma nell’ultimo anno ha ottenuto sia la cittadinanza francese che quella statunitense. Questo gli permette di scegliere una di queste tre Nazionali per disputare le Olimpiadi di Parigi (il Camerun deve passare però dal Pre-Olimpico).

Nelle scorse ore Jean-Pierre Siutat, numero 1 della Federazione francese, ha confermato a RMC di aver parlato con Embiid. “Una decisione in ogni caso arriverà molto presto. Noi ci speriamo e penso che lui lo sappia. Dovremmo avere una risposta entro il 10 ottobre, abbiamo fissato questa deadline. Gli USA sono molto interessati ad averlo. Il Camerun è qualificato al Pre-Olimpico. Per Embiid è una situazione delicata” ha detto Siutat.

La Francia spera, anche perché all’ultimo Mondiale i Bleus sono stati una grandissima delusione e per le Olimpiadi in casa sperano di rilanciarsi. Una coppia Embiid-Gobert non avrebbe eguali nei frontcourt delle altre Nazionali, probabilmente nemmeno Team USA potrebbe schierare un duo migliore. A loro due c’è poi da aggiungere Victor Wembanyama, il quale ha già dichiarato di volere esserci per i Giochi.