Eurolega: preziosa vittoria dell’ASVEL che si impone a Berlino contro l’Alba

ALBA BERLIN – LDLC ASVEL VILLEURBANNE 67-71

(18-13; 13-21; 12-15; 24-22)

L’Alba Berlino, dopo la sonora sconfitta rimediata all’esordio contro il Barcelona, è pronta alla prima gara casalinga della stagione: gli ospiti di turno sono i francesi dell’Asvel Villeurbanne, che arrivano dalla bella vittoria contro lo Zalgiris.

E’ Maodo Lo a guidare l’attacco dei tedeschi nel primo quarto, e con 10 punti segnati in pochi minuti di gioco porta i suoi fino al +7 (20-13), ma l’Asvel è più che presente, piazza un notevole parziale di 13-0 nel secondo quarto con i canestri di Okobo ed Antetokunmpo e le squadre vanno al riposo sul 31-34.

Le squadre rientrano in campo con le polveri più che bagnate, l’Asvel segna solamente 15 punti in 10′ ma l’Alba fa ancora peggio mettendone a referto solamente 12.

Il parziale decisivo arriva in avvio di quarto periodo: gli ospiti costruiscono un parziale di 8-0 che li spingono fino al +14 (43-57), Lo e Da Silva sono gli ultimi ad arrendersi per i padroni di casa ma è troppo tardi, a vincere è l’ASVEL.

ALBA: Lo 22, Da Silva 14, Smith 8.

ASVEL: Jones 24, Okobo 13, Antetokounmpo 9.

Foto: Euroleague.net