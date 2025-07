Europei Under 18, Italbasket da impazzire! Annientata la Serbia a Belgrado

A due settimane di distanza dalla fantastica medaglia d’Oro vinta dall’Under 20 Maschile all’Europeo di Heraklion, un’altra Nazionale Giovanile Azzurra giocherà una Semifinale ed entrerà quindi tra le prime quattro della più importante rassegna continentale.

E’ questo l’esito del Quarto di finale dominato oggi dagli Azzurri dell’Under 18 contro i padroni di casa della Serbia, sfida disputata nella imponente Stark Arena di Belgrado. La squadra allenata da Marco Sodini, nonostante l’assenza di Cesare Placinschi e le non perfette condizioni di un altro paio di elementi, si è imposta nettamente per 95-66 e sabato affronterà la Spagna (orario ancora da definire), che oggi ha avuto la meglio sulla Turchia (77-54).

Nell’altra parte di tabellone la Francia attende la vincente dell’ultima sfida della giornata, quella tra Lettonia e Germania.

Per l’Italia il miglior marcatore è stato Diego Garavaglia con 24 punti, in doppia cifra anche Achille Lonati a quota 23 e Patrick Hassan (18).

E’ il quinto successo consecutivo per questa squadra, che ha regolato Germania, Bulgaria e Israele nel girone e poi l’Austria prima del capolavoro completato oggi contro una squadra che, oltre a poter contare sul pubblico di casa, ieri si era sbarazzata del Belgio negli Ottavi infliggendo agli avversari 70 punti di scarto (106-36).

Dopo un primo quarto nel quale l’Italia ha provato a scappare ma è stata ripresa negli ultimi minuti del parziale (da 19-11 a 19 pari), la Serbia ha provato a spaventare gli Azzurri con un break di 18-5 (24-29) che ha riscaldato la Stark Arena. Nel momento di maggiore difficoltà della partita e forse dell’Europeo, la squadra di Sodini si è ulteriormente compattata rispondendo immediatamente con un contro-break di 10-0 ispirato da un ottimo Hassan.

Nel terzo quarto gli Azzurri hanno preso il largo toccando in più occasioni il +18, quando in avvio di ultimo quarto la Serbia ha prodotto il massimo sforzo affidandosi a Backo (19 alla fine) tornando anche a -9, ci ha pensato un incredibile Achille Lonati con una striscia di cinque triple consecutive: il vantaggio è tornato subito rassicurante e nel finale l’Italia ha allungato ulteriormente.

Eccellente la prova di tutta la squadra, citazione particolare per i 5 punti e gli 11 rimbalzi di un Acunzo indomito: ancora una volta una squadra capace di mettere a referto 95 punti (oggi 17/34 dall’arco) ha però fatto la differenza in difesa: 71, 51, 54, 57 e 66, questi i punti subiti dagli Azzurri nelle cinque uscite di Belgrado, per una media di 59.8.

Splendidi Azzurri. E la storia del loro Europeo è ancora tutta da scrivere!

Quarto di finale

Italia-Serbia 95-66 (19-19, 25-19, 18-11, 22-13, 30-15)

Italia: Crestan 6 (2/2 da tre), Accorsi 2 (0/1, 0/4), Hassan* 18 (2/6, 4/9), Baiocchi* (0/1, 0/1), Acunzo* 5 (2/5, 0/1), Macrì 2 (1/1), Lonati* 23 (2/6, 5/8), Garavaglia* 24 (2/6, 3/5), Ceccato 12 (0/2, 2/3), Frashni (0/1), Placinschi ne, Sow 3 (1/1 da tre). All: Sodini.

Serbia: Bikic 2, Isailovic* (0/1 da tre), Radovic* 2 (0/3, 0/1), Popovic (0/1, 0/1), Lucic 6 (0/1, 2/3), Srzentic* 15 (2/5, 2/10), Marjanovic 3 (1/4 da tre), Obucina* 3 (1/2 da tre), Backo 19 (7/9, 0/2), Stojkovic (0/1, 0/1), Sekularac 10 (0/1, 2/4), Ostojic* 6 (3/4). All: Nikitovic.

Arbitri: Michal Proc (Polonia), Edgard Ceccarelli (Francia), Ioannis Tsibouris.

STATISTICHE COMPLETE

Ufficio Stampa FIP

Foto: FIBA