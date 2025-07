Danilo Gallinari in finale in Porto Rico: quando sarà a disposizione dell’Italia?

Danilo Gallinari ha ottenuto il pass per le finali di BSN, il campionato portoricano in cui gioca da questa stagione con la maglia dei Vaqueros de Bayamon. L’azzurro, tra i migliori giocatori del torneo, ha guidato i Vaqueros al successo per 4-3 in semifinale contro i Cangrejeros de Santurce realizzando 18 punti in Gara-7, partita vinta 92-75 dai suoi.

Ma ora un interrogativo sorge spontaneo: con l’Italbasket che si è radunata settimana scorsa per preparare gli impegni estivi che culmineranno nell’Europeo, Gallinari quando sarà a disposizione del CT Gianmarco Pozzecco?

Le finali portoricane si giocano al meglio delle 7 partite e l’eventuale Gara-7 tra Vaqueros de Bayamon e Leones de Ponce sarà il 15 agosto. Se la serie dovesse quindi protrarsi a lungo, il Gallo arriverebbe in Italia solo dopo ferragosto, a meno di due settimane dall’inizio di EuroBasket: l’esordio azzurro nel torneo è infatti previsto per il 28 agosto contro la Grecia. Forse Gallinari potrebbe esserci per il torneo amichevole di Atene del 21 e 22 agosto, quando gli Azzurri affronteranno prima la Lettonia e successivamente proprio la Grecia, ultimi impegni prima dell’Europeo.

A 37 anni, Danilo Gallinari ha vissuto una stagione insolitamente priva di acciacchi fisici ma sicuramente avrà poco tempo per recuperare le energie, dopo la fine del campionato portoricano.