EXPlus e Memorabis insieme per l’autenticazione dei cimeli sportivi con la collezione phygital di Datome

Memorabid, il più celebre marketplace italiano di cimeli sportivi, ed EXPlus, piattaforma Web3 leader nel settore della tecnologia Blockchain, annunciano la loro partnership per l’autenticazione dei memorabilia all’asta, dotandoli di un’identità digitale e certificata mediante chip NFC.

Fra i trecento cimeli al mese battuti in media su Memorabid, oltre la metà è dotata di un COA, Certificate Of Authenticity, richiesto dal compratore a fine asta e rilasciato in fase di checkout per garantire la validità del prodotto. Oggi, grazie a EXPlus, l’alternativa è rappresentata da un chip che, al costo di €40.00, attesta la proprietà e l’unicità del cimelio rendendolo non replicabile e certificato grazie alla combinazione delle tecnologie Blockchain, NFT e NFC.

Per l’occasione, EXPlus è fiera di rilasciare su Memorabid una collezione phygital di Gigi Datome con i cimeli del campione italiano di basket, oggi Capo Delegazione della Nazionale italiana e ambasciatore dell’Olimpia Milano con cui ha vinto, da MVP delle Finali, lo scudetto in carica della terza stella. Dalla raccolta esclusiva di EXPlus, di cui Datome è testimonial della prima ora, saranno messe in asta su Memorabid e certificati NFC un paio di scarpe usate da Gigi in partita, tre divise dell’Olimpia Milano, una maglia celebrativa della Coppa Italia 2022 e la copia numero 5/20 del libro Il gigante del campetto.

Per la prima volta nell’editoria italiana, infatti, un libro è stato associato a un NFC che, estendendo l’oggetto fisico al digitale, ha attestato la proprietà di un’edizione limitata, numerata, certificata e autografata. È accaduto per effetto della creatività web3 di EXPlus, in collaborazione con Mondadori, a Il gigante del campetto di Gigi Datome: il fumetto che ha proprio per protagonista un Datome-gigante simbolo di disciplina, impegno, squadra, appartenenza e fiducia, perché «Passare la palla significa credere in chi la riceve».

EXPLUS è una piattaforma Web3 leader nel settore della tecnologia Blockchain applicata allo sport con la produzione delle prime medaglie phygital certificate NFC – trofei “parlanti” che uniscono il valore di una performance reale alla nuova emozione di un’experience virtuale – e le sue collezioni memorabilia dei campioni come Flavia Pennetta, Tania Cagnotto; Gigi Datome, Daniele Garozzo, Simone Giannelli e Gregorio Paltrinieri ambasciatori EXPlus. Per avvicinare investitori e appassionati ad alcuni degli atleti e degli eventi più influenti del panorama italiano in uno spazio immersivo e virtuale, alla scoperta di un Web3 che unisce cultura sportiva e sostenibilità ambientale tra le più grandi missioni del futuro.