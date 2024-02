Kevin Durant vuole che Team USA DEMOLISCA gli avversari alle Olimpiadi 2024

Kevin Durant vuole che Team USA non solo batta, ma schiacci gli avversari ai Giochi Olimpici del 2024.

“Voglio che i nostri giocatori siano davvero dominanti. Vittorie da 40, 50 punti. Voglio farlo”, ha detto Durant a proposito delle prossime Olimpiadi, secondo AZ Central.

Kevin Durant la pensa così anche in considerazione della deludente prova di Team USA nella Coppa del Mondo FIBA 2023. La squadra ha concluso il torneo al quarto posto, dopo aver perso contro la Germania (che poi ha vinto il titolo) in semifinale ed essere stata battuta dal Canada nella partita per il terzo posto.

È stato il secondo Campionato del Mondo consecutivo in cui gli Stati Uniti non hanno vinto una medaglia, dopo il minimo storico del 9° posto nell’edizione 2019 del torneo. Alle Olimpiadi del 2020, gli Stati Uniti hanno conquistato l’oro, con Durant in testa.

Ora Durant vuole essere incoronato ancora una volta campione olimpico. Se gli Stati Uniti raggiungeranno questo obiettivo, sarà la quarta medaglia d’oro olimpica consecutiva per la squadra e per la superstar dei Phoenix Suns.

“È interessante vedere come lavori e cosa ti rende te stesso, perché tutti i grandi saranno qui. Quindi sono entusiasta di questo, voglio 4 medaglie d’oro. Penso che sarei l’unico. Andiamo a farcela!”.

