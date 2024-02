Daryl Morey il “bugiardo”: ecco come mentì a Chris Paul prima della trade con OKC

In una recente apparizione al podcast di Dwyane Wade, The Why with Dwyane Wade, Chris Paul ha rivelato un colpo di scena nella saga degli scambi che coinvolge lui e Daryl Morey, ex GM degli Houston Rockets.

“Vado in palestra per allenarmi e Daryl mi chiama… Mi dice: ‘Ti chiamavo solo per assicurarmi che non volessi andare a OKC’ e io: ‘No, perché non ho trasferito 15 persone a Houston’. E lui: “Ok, volevo solo essere sicuro”. Mi ha detto: “Non ti scambierei mai con un posto dove non vuoi andare perché hai scelto di venire da noi dai Clippers”.

“Ho scelto di andare a Houston da Los Angeles… Ero a casa a rilassarmi, ero al telefono con mia moglie Jada e subito dopo mi hanno scambiato a OKC. E poi il mio telefono ha iniziato a squillare ed era Daryl che chiamava. Mi dice: ‘Ehi, amico, le cose si muovono così in fretta’. Gli ho detto: ‘Va tutto bene, voglio solo che tu mi dica una cosa. Hai detto che non mi avresti scambiato, giusto?’. Lui ha detto: ‘Sì, l’ho detto, ma…’. Ho detto: ‘È tutto quello che volevo sapere’ “, ha raccontato Chris Paul sulla vicenda che l’ha visto protagonista insieme a Daryl Morey.

