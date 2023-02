F8, Brescia si libera di Pesaro e raggiunge la Virtus in finale

GERMANI BRESCIA 74 – 57 CARPEGNA PROSCIUTTO VL PESARO

(14-16 / 22-6 / 15-14 / 23-21)

Tanta energia in avvio da entrambe le parti, le due squadre tengono subito alto il ritmo ma non trovano il canestro con regolarità. Charalampopoulos e Abdur-Rahkman cambiano marcia e Pesaro va sul 5-11 dopo 5′. Brescia ritorna a -1 con Odiase, che vola sopra il ferro, e Gabriel che si iscrive alla partita segnando da oltre l’arco. Petrucelli e Cournooh segnano a cronometro fermo, per i marchigiani negli ultimi due minuti solo una tripla di Delfino. Dopo 10 minuti Brescia 14-16 Pesaro.

Dopo un minuto e mezzo di basket non eccelso, Akele fa 16 pari dalla media. In una partita piena di contatti e con tanti errori al tiro, dalla lunetta Brescia riesce a portarsi sul 26-20 con coach Repesa che ferma la partita perché i suoi si sono arenati in attacco. Pesaro esce malissimo dal timeout, Massinburg e Akele puniscono la difesa con due triple e il parziale è 11-0 Leonessa. Chara ferma momentaneamente l’emorragia offensiva, ma le percentuali della Carpegna Prosciutto rimangono bassissime e il parziale è sempre in favore dei lombardi. Petrucelli segna in penetrazione e Brescia chiude il primo tempo sul 36-22.

Dejan Kravic prova a scuotere la VL con quattro punti in fila, ma dall’altra parte Della Valle tiene i suoi a distanza di sicurezza. Moretti ne fa cinque in fila, ma ancora Della Valle crea un vantaggio per sé o per i compagni, bravi a sfruttarlo. Dopo aver preso un tecnico nel secondo quarto per proteste, Jasmin Repesa ne prende un altro a due minuti dalla fine del terzo quarto ed è espulso. Il terzo quarto termina 50-36 per la Germani, sempre più in controllo del match.

Akele segna ancora dalla lunga distanza, Pesaro perde palla e la sensazione è che i giocatori della Carpegna Prosciutto abbiano ormai tirato i remi in barca. Gli arbitri fischiano due falli in meno di 10 secondi a Moretti che protesta e prende anche un tecnico: visibilmente innervositi da metà secondo quarto tutti i giocatori dei marchigiani. Le percentuali al tiro di Pesaro continuano a essere terribili: 8/32 da due e 4/25 da tre punti, merito anche di una difesa capace di annullare le prime opzioni d’attacco e ruotare bene sul lato debole. Massinburg è imprendibile nel finale e rende le cose ancora più facili per Brescia che vince 74-57. La finale delle Final Eight 2023 sarà Virtus Bologna – Germani Brescia.

TABELLINI

Brescia: Gabriel 5; Massinburg 13; Nikolic 6; Della Valle 15; Petrucelli 4; Taylor; Odiase 9; Burns 1; Laquintana ne; Cournooh 5; Moss 6; Akele 6. All. Alessandro Magro

Pesaro: Kravic 12; Abdur-Rahkman 6; Visconti 1; Moretti 5; Tambone 0; Stazzonelli ne; Gudmunsson 8; Charalampopoulos 14; Totè 1; Cheatham 2; Delfino 8. All. Jasmin Repesa

Qui le statistiche complete