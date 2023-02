Favola Unicaja Malaga, dopo il Barcellona elimina anche il Real Madrid in Copa del Rey

L’Unicaja Malaga non intende fermarsi: dopo essere arrivata alla Copa del Rey come ottava in classifica e aver eliminato il Barcellona al primo turno, questa sera ha avuto la meglio anche sul Real Madrid in semifinale. Malaga ha infatti vinto 93-82, accedendo alla finale della coppa nazionale con 20 punti di David Kravish.

L’Unicaja era stata in finale di Copa del Rey nel 2020, ma era stata demolita proprio dal Real. È inoltre la prima volta dal 2009 che in finale non è presente almeno una tra Real Madrid e Barcellona. Un altro record impressionante dei biancoverdi: è la prima volta, dal 1953, che una squadra sconfigge sia Blancos che blaugrana nella stessa edizione della Copa del Rey.

Domani in finale, l’Unicaja Malaga sfiderà Tenerife per il titolo che manca dal 2005, unica coppa spagnola nella bacheca del club finora.