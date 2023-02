F8, la Virtus passeggia su Tortona e va in finale

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA 90 – 65 BERTRAM YACHTS DERTHONA TORTONA

(29-12 / 23-21 / 21-18 / 17-14)

Primi due minuti di gara tutti di stampo Virtus, con Teodosic, Shengelia e Weems che si prendono in carico l’attacco e fanno subito 11-2. L’attacco di Tortona è lento e prevedibile: si appoggia solo sulle iniziative uno contro uno di Christon e Harper, con Macura che spara sul ferro le prime due conclusioni da tre della sua gara. Ancora Semaj Christon a comandare l’attacco della Bertram che torna per un attimo sotto di quattro punti, salvo poi incassare due triple di Belinelli e i liberi di Shengelia. Il fallo tecnico fischiato a Marco Ramondino complica ancor di più il primo quarto di Tortona che chiude i primi 10 minuti sotto 29-12.

Belinelli e la Virtus tengono il piede sull’acceleratore anche in apertura di secondo quarto ampliando il margine. Dall’altra parte in tre minuti e mezzo Tortona trova tre punti con Daum e due con Tavernelli. Shengelia ne fa 4 in fila, Harper e Daum rispondono, ma i Leoni in difesa sono in balia degli avversari e non hanno la forza di ritornare in partita. Kyle Weems in allontanamento fa +20 dopo 15 minuti di gioco sul 43-23. La squadra di Scariolo si diverte e fa divertire con Teodosic che alza per Shengelia e ne deposita due facili, mentre nell’altra metà campo il tabellino si muove solo grazie ai liberi di Christon e Macura. Dopo venti minuti la partita ha un solo padrone: 52-33 per la Virtus.

Dopo l’intervallo lungo la musica non cambia: Shengelia e Harper ne segnano nove a testa in un amen, ma se le conclusioni dell’ala ex CSKA arrivano al termine di azioni costruite, dall’altra parte il #22 se le deve inventare tutte dal palleggio. Hackett, Filloy e Ojeleje segnano da oltre l’arco e al termine del terzo quarto il tabellone segna 73-51, con gli uomini di Ramondino che ormai aspettano solo la fine dell’incontro.

Nel quarto periodo riprende lo show di Belinelli che arriva a quota 20 e con un parziale di 11-2 in quattro minuti la Virtus scollina il +30. Scariolo dà spazio anche a Mannion e Camara, mentre Ramondino tiene in campo le sue prime linee fino agli ultimi due minuti per cercare di evitare che il passivo diventi ancor più pesante. Finisce 90-65, la Virtus Bologna è la prima finalista delle Final Eight 2023.

TABELLINI

Bologna: Mannion 2; Belinelli 20; Pajola 5; Jaiteh 4; Shengelia 18; Hackett 5; Mickey 3; Camara 2; Weems 11; Ojeleye 11; Teodosic 9; Abass 0. All. Sergio Scariolo

Tortona: Christon 6; Mortellaro ne; Candi 2; Tavernelli 5; Filloy 9; Severini 6; Harper 19; Daum 8; Cain 4; Macura 6; Filoni ne. All. Marco Ramondino

