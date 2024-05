Fa rissa con una squadra giovanile: un ex campione del mondo non potrà più allenare in Serbia

Milan Gurovic è stato campione del mondo con la Jugoslavia nel 2002, membro di una squadra stellare che tra le altre cose potrò a casa anche l’Europeo 2001. Oggi l’ex giocatore ha 48 anni e lavora nel mondo delle squadre giovanili: per un periodo ha allenato anche la Serbia U18.

Oggi Gurovic è proprietario di una squadra, il KK Real di Belgrado, tra le migliori juniores della Nazione. È stato però protagonista, in negativo, durante una recente partita valevole per il torneo regionale contro il KK Vizura, tra l’altro vinta dai suoi di misura.

Al termine del match in campo è scoppiata una rissa, alla quale anche Milan Gurovic si è aggiunto, lanciandosi a petto nudo nella mischia. Dal video che è circolato, inizialmente il serbo sembrava voler separare i ragazzi, salvo poi finire a prenderne a pugni uno.

Tre giocatori per squadra, quindi sei in totale, hanno ricevuto squalifiche o multe per l’accaduto. A Gurovic è andata peggio: non potrà più allenare in Serbia per 6 mesi, a questo si aggiunge anche una multa di oltre 2.000 euro a lui e una di poco meno di 1.000 euro per la sua squadra.

Durante la sua carriera da giocare, Gurovic ha indossato anche le maglie di Barcellona, AEK Atene, Malaga, Partizan Belgrado, Joventut Badalona e Stella Rossa, mentre in Italia ha disputato la stagione 2000-01 con la Pallacanestro Trieste.