Facundo Campazzo torna a “casa”: triennale con il Real Madrid

Facundo Campazzo è rimasto alla Stella Rossa solo qualche mese, nonostante lo stipendio da superstar europea e i tanti problemi nel tesseramento per l’EuroLega, che non gli hanno permesso di giocare la competizione prima di marzo. Il playmaker argentino, come riportato da EuroHoops, ha un accordo triennale da 9 milioni di euro lordi con il Real Madrid. Sarà quindi un ritorno a “casa” per Campazzo, che prima della NBA aveva giocato al Real dal 2014 al 2020, vincendo due volte l’EuroLega.

Campazzo ha mantenuto 15.0 punti e 5.9 assist di media in 9 partite con la Stella Rossa in EuroLega. Per trasferirsi al Real, l’argentino si ridurrà di molto lo stipendio visto che guadagnerà “solo” 1.5 milioni di euro netti a stagione, oltre al fatto che deve ancora ai Blancos un po’ di soldi per il buyout del 2020, quando firmò con i Denver Nuggets.

Da regolamento NBA, una squadra può pagare un massimo di 725.000 dollari per liberare un giocatore da un’altra Lega. Il buyout di Campazzo allora era di circa 6 milioni di dollari, il resto è stato coperto dallo stesso giocatore, sottoforma di debito nei confronti del Real. Il playmaker argentino continuerà a pagare un po’ alla volta questa cifra, che verrà decurtata dal nuovo accordo con il Real.