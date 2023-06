Olimpia Milano, probabile addio di Brandon Davies in estate

L’Olimpia Milano, ormai da qualche settimana, sta pensando alla costruzione del roster per la stagione che verrà. I biancorossi hanno raggiunto ieri la finale Scudetto, contro la vincente della sfida tra Virtus Bologna e Tortona, e nel frattempo hanno messo sul proprio taccuino Darius Thompson per la regia e Guglielmo Caruso per il parco italiano. Secondo EuroHoops, tra gli addii però ci sarà quello di Brandon Davies.

Arrivato come principale colpo di mercato nell’estate 2022, Davies ha vissuto una stagione altalenante, con un periodo particolarmente negativo che ha coinciso con le grosse difficoltà di Milano in EuroLega. Nella massima competizione europea, il centro ex Varese e Barcellona ha mantenuto 10.2 punti di media. Secondo Aris Barkas, Davies lascerà l’Olimpia nonostante il contratto non sia in scadenza quest’estate.

Foto: Olimpia Milano