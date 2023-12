“Fai la fine di quella di Vigonovo”, l’offesa SCHIFOSA alla 17enne arbitro

A Camin, una frazione di Padova, nel Veneto, situata nel quartiere 3 Est di Padova, durante una sfida fra gli under 17 di casa e il Cittadella, raffica di insulti, offese e una frase raggelante alla 17enne arbitro che dirige la partita:

“Fai la fine di quella di Vigonovo”, è stato urlato dagli spalti come insulto da parte di qualche imbecille presente al palazzetto.

La Federazione, informata dell’accaduto, annuncia provvedimenti severi.

Siamo davvero dispiaciuti che nel giorno del funerale di Giulia Cecchettin ci troviamo costretti a riportare questa ignobile notizia.

Come redazione ci stringiamo virtualmente intorno alla ragazza e alla sua famiglia e chiediamo loro scusa a nome di tutto il momento basket perché non siamo e non vogliamo essere così. Forza e continua in questo percorso sui parquet!

Fonte: La Tribuna di Treviso