Era il 2019 quando Kevin Durant, durante il suo show “How hungry are you?”, disse all’attuale centro del FC Bayern Monaco, Serge Ibaka, che trascorrerebbe la sua ultima stagione in EuroLega non sarebbe stata una cattiva idea.

“Mi piacerebbe giocare il mio ultimo anno al Barça. L’EuroLega è il secondo miglior campionato al mondo”, ha detto KD in quell’occasione.

Poi ha fatto visita a Mike James e il Monaco nei playoff di EuroLega nel 2022, dopo l’invito del suo ex compagno di squadra.

Ora un altro ex compagno di squadra di KD a Brooklyn è pronto a debuttare in EuroLeague. La guardia dello Zalgiris Kaunas, Edmond Sumner, si sta preparando per la sua prima apparizione in EuroLega martedì sera, quando lo Zalgiris andrà a Berlino per affrontare l’ALBA.

Quando gli è stato chiesto se Sumner avrebbe esteso un invito simile a Durant per una partita di EuroLega a Kaunas, Sumner ha risposto con ottimismo.

“Potrebbe farsi vivo”, ha detto Sumner a Jonas Leksas di BasketNews. “Mi piace KD. È stato un grande compagno di squadra e una grande persona. Speriamo che venga qui. Ha sempre detto che quando avrà finito con l’NBA, vuole venire qui a giocare. Vediamo se succederà davvero. Io però ci credo, perché ama il basket, come se fosse l’unica cosa che gli interessa”.

