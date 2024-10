FanDuel e l’EuroLega hanno raggiunto un accordo di broadcasting

FanDuel, la principale azienda di giochi online in Nord America, e l’EuroLega hanno annunciato un accordo di broadcasting per la stagione 2024-25.

Nel quadro di questa nuova partnership, una partita di ogni turno della Regular Season della Turkish Airlines EuroLeague verrà trasmessa in esclusiva sul canale FAST FanDuel TV Extra e sulla piattaforma OTT FanDuel TV+ negli Stati Uniti.

Questo accordo di trasmissione offre ai fan del basket negli Stati Uniti l’opportunità di vivere l’intensità e la maestria della lega di basket europea di alto livello in modalità free-to-air.

“Questo accordo con FanDuel rappresenta un passo importante per espandere la nostra presenza al di fuori dell’ecosistema pan-europeo. Ampliare l’offerta di trasmissione della EuroLeague per il pubblico statunitense apre opportunità entusiasmanti per aumentare la nostra base di fan e connetterci con gli appassionati di basket a livello globale,” ha dichiarato Alex Ferrer Kristjansson, Chief Officer Marketing e Comunicazione dell’EuroLega sull’accordo con FanDuel.

“Stiamo costantemente cercando di ampliare l’offerta di eventi sportivi dal vivo su FanDuel TV, e la EuroLeague si è dimostrata un mercato altamente coinvolgente per gli utenti di FanDuel. Il nostro accordo garantirà maggiore visibilità alla principale lega di basket europea e porterà contenuti di watch-and-wager ancora più accattivanti su FanDuel TV”.

