Calabria e quel siparietto con Rowan Sr: imposto l’ingresso in campo del figlio Maverick?

Nella partita di ieri tra Cremona e Pistoia, il grande protagonista è stato Maverick Rowan. L’americano, nonché figlio del presidente del club toscano, Ron Rowan, è stato determinante con 22 punti in 33′, ma soprattutto col canestro che ha regalato la vittoria ai suoi a 2” dalla fine. Rowan è l’autentica sorpresa di questo avvio pistoiese, visto che al giocatore, in passato visto soprattutto in G-League, era stata affibbiata l’etichetta di “raccomandato” per via del ruolo del padre.

Nell’euforia generale post-vittoria a Cremona è però spuntato un video che sta facendo discutere parecchio e che sembrerebbe però portare acqua al mulino dei detrattori di Rowan. Nel video in questione, si vede Ron Rowan, seduto dietro la panchina di Dante Calabria, fare cenno al figlio Maverick di alzarsi per entrare sul parquet. Accortosi della presenza di Rowan Jr sul cubo dei cambi, Calabria prova a protestare e sembra nascere un diverbio tra lui e il presidente che termina però con l’ingresso del giocatore. Insomma dal video sembrerebbe quasi una sostituzione imposta al coach da parte del presidente, anche se questa è solo una delle possibili interpretazioni. Se così fosse, potremmo dire che comunque Ron Rowan abbia avuto ragione visto il rendimento di suoi figlio nella partita di ieri.

Foto: Pistoia Basket