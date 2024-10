Come Derrick Rose ha usato Carmelo e Kiyan Anthony per spiegare il ritiro al figlio

Senza dubbio è stato un momento emozionante per i fan quando l’ex vincitore del premio NBA Most Valuable Player, Derrick Rose, ha annunciato il suo ritiro dopo 16 stagioni nella lega. Mentre molte persone nel mondo della pallacanestro commemoravano la carriera di Derrick Rose, quest’ultimo ha parlato al “Club 520 Podcast” del suo ritiro e di come ha usato Carmelo Anthony e suo figlio Kiyan per spiegare ulteriormente la sua decisione a suo figlio PJ.

Derrick Rose avrebbe cercato un momento perfetto per raccontare la decisione di ritirarsi, quando il figlio ha tirato fuori Kiyan Anthony, che secondo ESPN è la recluta numero 1 di New York. Secondo quanto riferito, il figlio di Anthony ha offerte per frequentare e giocare a basket per Syracuse, Rutgers, Auburn, FSU, Ohio State e USC.

“Prima ancora di parlare con tutti, eravamo nella stanza e stavamo parlando io e lui”, ha detto Rose. “Prima di allora pensavo a quando avrei avuto questa conversazione con lui. Così, mentre parlavamo, ha tirato fuori il nome di Kiyan e noi eravamo nella stanza a parlare di Melo. Così ho pensato: ‘Va bene, è arrivato il momento’ “.

Il figlio di Rose ha attualmente 11 anni e gioca nella squadra AAU della stella dei Memphis Grizzlies, Ja Morant, e sta cercando di seguire le orme del padre. Nel corso del podcast, Derrick Rose ha affermato di voler lavorare con il figlio ora che si è ritirato, proprio come Carmelo Anthony ha fatto con suo figlio.

“Gli ho chiesto: ‘Come pensi che sia migliorato?’, e lui mi ha detto: ‘Si sta allenando con un allenatore’ ”. “Gli ho detto: ‘Chi altro pensi che ci sia in palestra?’. Lui ha detto: ‘Suo padre’. E io: ‘Suo padre, eh? Suo padre è presente, pensi che Melo non abbia niente a che fare con questo?’. Sì, ma all’inizio era ovviamente sconvolto ma dopo che ho continuato a parlargli era entusiasta perché vedeva che ora posso passare del tempo con mio padre e mio figlio, che sa esattamente dove si trova in questo momento. Quindi all’inizio era triste, ma poi si è trasformato in entusiasta. Da quel giorno è stato solo amore”.

