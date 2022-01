Federico Grassi, presidente di Napoli: “Silenzio stampa, non voglio prendermi 20 giornate”

La rimonta di Napoli non si è completata in serata, quando gli azzurri si sono arresi in casa contro la Fortitudo Bologna per 86-89. A nulla sono serviti i 40 punti e 15 rimbalzi di Jordan Parks, forse la miglior prova individuale finora della stagione di Serie A. In conferenza stampa per Napoli non si è presentato coach Pino Sacripanti, bensì il presidente Federico Grassi. Il numero uno della Ge.Vi ha annunciato il silenzio stampa della sua squadra, con più di una nota polemica dovuta all’arbitraggio.

Oggi parlo a nome della società. Complimenti alla Fortitudo per la vittoria, sono stati più bravi di noi. Questa è l’unica dichiarazione che facciamo perché evito di prendermi 20 giornate di squalifica. Complimenti alla Fortitudo, siamo in silenzio stampa.