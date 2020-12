Fenerbahce annichilito dall’ottima prova dell’Alba Berlino

ALBA Berlino – Fenerbahce 89-63

(23-16; 21-11; 26-14; 19-22)

Pronti via e i padroni di casa si portano subito al comando della gara sul risultato di 13 a 7 grazie a 7 punti di Peyton Siva. Barthel dalla lunetta riduce lo svantaggio, ma l’Alba arriva sul +9 a metà quarto. Il Fenerbahce rientra fino al -4, ma due canestri di fila di Thieman aumentano il distacco. I tedeschi si portano sul risultato di 27-16 trascinati da Nikic, autore di 3 canestri consecutivi: a niente valgono i tentativi di De Colo perché la squadra di Berlino continua a trovare la via del canestro e perfeziona un parziale di 11 a 4.

Due canestri di Lo aumentano ancora il vantaggio fino al +15 e a 3 secondi dalla sirena il canestro di Siva fissa il punteggio sul 44-27 all’intervallo,

Nel terzo quarto gli ospiti con un timido tentativo provano a ridurre il gap, ma due triple di Olinde e Schneider fissano il punteggio sul 52 a 33. Giffey con un 2/3 ai liberi completa un parziale di 10-2 per l’Alba Berlino che dilaga fino al +21 a metà terzo quarto. La difesa a zona del Fenerbahce non porta gli effetti sperati, tanto che Kokoskov è costretto a chiamare un timeout sul 65 a 39 per cercare di riorganizzare i suoi in campo. I padroni di casa continuano a essere più reattivi e organizzati: aumenta ancora il vantaggio per i tedeschi, che volano sul +30 a metà dell’ultimo quarto.

Il resto della partita è puro “garbage time” con il Fenrbahce che riesce a ridurre lo svantaggio finale grazie ai canestri di Biberonìvic (10 punti nel quarto quarto) e Westermann , ma di certo questo non basta a evitare la brutta figuraccia dei turchi.

Tabellini

Alba Berlino: Giffey 13 (+8a), Siva 11, Lo, Nikic e Granger 10

Fenerbahce: Biberovic 13, Barthel 9, Eddie 8

Le statistiche complete le potete trovare qui.

Collaboratore da Udine, scrive per BasketUniverso dal lontano febbraio 2014. Grande appassionato del basket a stelle e strisce, con un occhio di riguardo per i suoi Chicago Bulls.