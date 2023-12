Fenomeni NBA a paragone con i calciatori: il confronto di Andrea Trinchieri a DAZN

Ieri sera, nelle battute finali del Sunday Night Live, trasmissione di DAZN che accompagna il post-partita della domenica (in questo caso Roma-Fiorentina), è stato invitato in studio Andrea Trinchieri per partecipare al “Gioco della Mezza”. Il format scelto ieri, e curato da Trinchieri stesso, era il paragone tra due fenomeni, uno NBA e uno del mondo del calcio, sia per ciò che hanno rappresentato per i rispettivi sport, sia anche per ciò che hanno fatto in alcuni casi fuori dal campo.

Trinchieri da qualche mese è telecronista di DAZN per le partite di basket (la piattaforma trasmette LBA, EuroLega ed EuroCup). Il tecnico ex Cantù, Bamberg e Bayern Monaco è partito dal confronto tra Pelè e Michael Jordan, commentando con grande lucidità tutte le proprie scelte, accompagnato in studio da Marco Cattaneo, Stefano Borghi, Borja Valero e Andrea Stramaccioni, tutti grandi appassionati di basket oltre che di calcio.