Quanti spettatori hanno visto in TV EA7 Milano-Virtus Bologna tra NOVE e DMAX?

L’Olimpia EA7 Emporio Armani Milano ha vinto ieri sera all’ultimo istante o quasi contro la Virtus Segafredo Bologna grazie ai liberi di Nicolò Melli e all’errore in sottomano di Gabriele “Iffe” Lundberg. Ma quante persone hanno visto in TV in chiaro il big match tra Olimpia Milano e Virtus Bologna su NOVE e DMAX? Ecco il comunicato i Warner Bros. Discovery;

Ottimo risultato per la gara di regular season tra Olimpia EA7 Milano e Virtus Segafredo Bologna poiché è stato il match più visto della stagione con 200mila spettatori e l’1,5% di share su Nove e Dmax.

Fonte: ufficio stampa Warner Bros. Discovery

Leggi anche: Olimpia Milano-Virtus Bologna finisce prima sul NOVE “a causa di un problema tecnico”